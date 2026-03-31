Сборная Беларуси по биатлону вернулась в Минск
Автор:Редакция news.by
Сезон 2025-2026 - уже история, и эта страница перевернута. Сборная Беларуси по биатлону вернулась в Минск раньше, чем было запланировано, из-за отмены заключительного этапа Кубка Содружества в Мурманске.
Аномально теплая погода не позволила проводить соревнования в этом северном регионе России, поэтому отпуск у стреляющих лыжников начался раньше. Накануне поздно вечером биатлонистов встречали в Национальном аэропорту Минск.
Впереди стреляющих лыжников ждет отпуск, состав на грядущий сезон будет сформирован в конце апреля, а последующая аттестация в Министерстве спорта намечена на июнь.