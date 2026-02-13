Сборная Беларуси по футболу по итогу жеребьевки узнала своих соперников по Лиге наций

Сборная Беларуси по футболу узнала своих соперников по Лиге наций. Официальная жеребьевка турнира прошла в Брюсселе.

Так, команда Виктора Ганчаренко будет выступать в первой группе Лиги С. Соперниками белорусских футболистов стали Албания, Финляндия и Сан-Марино. Матчи первого тура будут сыграны в период с 24 по 26 сентября.

Для прямого повышения в классе необходимо занять первое место в своем квартете. Согласно последнему рейтингу УЕФА, соперники Беларуси занимают следующие позиции: Албания располагается на 63-й строчке, Финляндия - на 75-й, Сан-Марино - на 210-й. Беларусь занимает 98-е место.