Снег есть: трассы Раубичей, Силичей и Логойска каждый день ждут всех желающих
Желающих каждый день уже ждут в Раубичах, Силичах и Логойске. Так, в Мекке белорусского биатлона круг 1200 метров уже неделю как принимает гостей, на сборе здесь сейчас национальная команда страны во главе с Антоном Смольским - главным же стартом в Раубичах в этом сезоне, напомним, станет 4-й этап Кубка Содружества, который начнется 22 января спринтерскими гонками!
Алексей Иеропес, начальник отдела РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи": "Трасса работает уже с начала месяца. Мы уложили прошлогодний снег и, когда были минусы, подсыпали немного. На сегодняшний день 1200 метров уже насыпано. Поэтому может приехать любой желающий, команды занимаются уже, поэтому ждем всех в Раубичах".
Силичи в эти выходные также усиленно работают над снежным покровом на склонах, здесь уже функционирует учебная трасса, параллельно 15 снегогенераторов превращают воду в снег. Отметим, в Силичах работает и ждет гостей аквазона с различными СПА-кабинетами, саунами, джакузи и бассейнами! Конечно же, во всех этих центрах есть и пункты проката инвентаря.