Снег есть: трассы Раубичей, Силичей и Логойска каждый день ждут всех желающих

Желающих каждый день уже ждут в Раубичах, Силичах и Логойске. Так, в Мекке белорусского биатлона круг 1200 метров уже неделю как принимает гостей, на сборе здесь сейчас национальная команда страны во главе с Антоном Смольским - главным же стартом в Раубичах в этом сезоне, напомним, станет 4-й этап Кубка Содружества, который начнется 22 января спринтерскими гонками!

Алексей Иеропес, начальник отдела РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи": "Трасса работает уже с начала месяца. Мы уложили прошлогодний снег и, когда были минусы, подсыпали немного. На сегодняшний день 1200 метров уже насыпано. Поэтому может приехать любой желающий, команды занимаются уже, поэтому ждем всех в Раубичах".