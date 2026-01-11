Снега уж точно хватит всем: горнолыжный центр "Силичи" готов встречать гостей

Наше небольшое горнолыжное турне начнем с центра в Силичах. Здесь горки работают, люди приходят даже несмотря на довольно крепкий мороз. Нужно отметить, что снежный покров в Силичах появился гораздо раньше, чем во всем остальном Минске, потому что здесь работали пушки, которые, соответственно, и создавали этот снег. Искусственный снег смешался с натуральным, однако это никак не повлияло на работу. И, как отмечают профессионалы, горки и трассы стали гораздо круче, гораздо лучше на них кататься.

Андрей Мороз, начальник отдела горнолыжного центра "Силичи": "Есть натуральный снег и искусственный. Мы делаем искусственный при помощи наших снеговых пушек. Эти снеговые пушки делают почти как настоящий натуральный снег. Просто мы их делаем большим объемом и другим немножко качеством. Снежинка, которая падает с неба, немножко меньше. Мы делаем ее больше. Большие снегопады не сильно повлияли. У нас есть специальная техника, которая этого не чувствует. Снег, который выпал с неба, для нас это мизер совсем. Мы насыпаем 3-4 метра снега, потом его трамбуем. Тот снег, который выпал сейчас, пусть даже метр природного снега, для нас это 20-30 сантиметров уплотненного. Да, то, что он выпал, это хорошо, но в это время нам пришлось немножко почаще выводить специальную технику, аэротраки, чтобы его разровнять и уплотнить. Обычно за ночь мы это делаем один-два раза, а так пришлось раза три-четыре, потому что лыжнику нужен не пух, а настоящий вельвет, красивый и гладкий".