Сола и Смольская завоевали серебро спринта 5-го этапа Кубка Содружества в Сочи

Белорусские биатлонистки Анна Сола и Динара Смольская стали призерами пятого этапа Кубка Содружества по биатлону, который завершился в Сочи.

Наши девушки поднялись на пьедестал по итогам командного спринта. После первой четверти гонки Сола и Смольская шли на границе первой десятки, но к экватору забрались в тройку, отставая от лидеров на 20 секунд. Во второй половине дистанции белоруски отыгрались, а после заключительной стрельбы возглавили гонку, но на последнем круге уступили россиянкам Кристине Резцовой и Наталье Шевченко.

Анна и Динара завоевали серебро, опередив бронзовых призеров Тамару Дербушеву и Викторию Сливко на 24 секунды. Всего участие в гонке приняли три белорусские пары и 12 российских дуэтов. Наши Ксения Воробей и Ирина Шаклеина замкнули топ-5, а Анна Макарская и Елена Кулак стали 12-ми. В мужском командном спринте белорусы Иван Тулатин и Никита Лобастов были восьмыми.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону: "Наверное, в целом нужно говорить, что надо было стрелять чище и меньше брать дополнительных патронов. Но понятно, что эта гонка такая скоростная, эмоции зашкаливают, где-то начинаешь уже концентрироваться на своих действиях. И глядя на стартовый протокол, мы понимали, что есть сильная команда лидеров, и мы будем с ними бороться".