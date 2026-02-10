3.73 BYN
Стартовали первые тренировки финального этапа соревнований "Снежный снайпер"
Автор:Редакция news.by
Пока в Сочи разгораются биатлонные баталии 5-го этапа Кубка Содружества, в Раубичах на заснеженных трассах не дремлет юное поколение чемпионов.
Республиканские соревнования на призы Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер" готовы ярко заявить своих финалистов со всей Беларуси.
Более 100 участников приступили к первым тренировкам, опробовав лыжи и винтовки, а также столкнулись с непростыми погодными условиями, сродни профессиональным стартам. Но сдаваться и жаловаться будущие асы биатлона даже не планируют.
"Основной упор мы делаем именно на стрелковую подготовку", - отметил тренер команды по биатлону г. Минска Виталий Шарупич.
13 февраля стартуют спринтерские гонки, 15 февраля запланированы масс-старты и смешанные эстафеты.