Стартовали первые тренировки финального этапа соревнований "Снежный снайпер"

Пока в Сочи разгораются биатлонные баталии 5-го этапа Кубка Содружества, в Раубичах на заснеженных трассах не дремлет юное поколение чемпионов.

Республиканские соревнования на призы Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер" готовы ярко заявить своих финалистов со всей Беларуси.

Более 100 участников приступили к первым тренировкам, опробовав лыжи и винтовки, а также столкнулись с непростыми погодными условиями, сродни профессиональным стартам. Но сдаваться и жаловаться будущие асы биатлона даже не планируют.

"Основной упор мы делаем именно на стрелковую подготовку", - отметил тренер команды по биатлону г. Минска Виталий Шарупич.