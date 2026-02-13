Тимофей Панов стал чемпионом финала "Снежный снайпер" в спринтерской гонке среди младшего возраста

Первый чемпион финала республиканских соревнований по биатлону "Снежный снайпер" известен. Спринтерская гонка у ребят младшей возрастной группы завершилась, но борьба и эмоции на трассе зашкаливали. Только представьте: первое и второе места разделили всего 0,3 секунды!

"Я много тренировался: каждый день после школы шел на базу, пытался очень хорошо и быстро ездить, и у меня получилось! И стрельба, и работа на лыжне шли хорошо, но больше всего я доволен лыжней. Мне очень понравились соревнования, тут все так красиво, все так круто катаются, болельщики классные. Я планирую заниматься этим видом спорта профессионально".