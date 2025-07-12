Томашевич выиграл золото в толкании ядра на Кубке сильнейших

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Белорусский спортсмен Олег Томашевич стал золотым призером в толкании ядра на Кубке сильнейших спортсменов по легкой атлетике. Соревнования стартовали в Бресте, пишет БЕЛТА.

За призы в мужском толкании ядра боролись по четыре лучших представителя этой дисциплины из Беларуси и России. Уверенную победу одержал лидер белорусской команды Олег Томашевич - в каждой из шести попыток белорус отправлял снаряд за отметку в 20 м, наиболее удачным оказался четвертый выход в сектор с броском на 20,98 м. Вторым стал россиянин Семен Бородаев (20,19), тройку замкнул его соотечественник Максим Афонин (19,94). Еще один белорусский спортсмен Евгений Бриги расположился пятым, в 30 см от бронзы.

Ранее в текущем сезоне Олег Томашевич побеждал на международном турнире "Русская зима", чемпионате России в помещении, финальном этапе серии "Снежная королева", всероссийских соревнованиях по толканию ядра в Москве и Сочи, республиканской Универсиаде, командном чемпионате и Кубке России, а также был призером Мемориала братьев Знаменских.