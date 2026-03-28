В Год белорусской женщины - телепроекту "Женщины и спорт" 10 лет!

В "Год белорусской женщины" - "Женщины и спорт" снова в эфире! Белтелерадиокомпания и "Первый информационный" возобновляют авторский проект Анны Эйсмонт, и в его 10-летний юбилей расширяем границы. Теперь героинями будут не только профессиональные спортсменки, но и те, кто уже в качестве функционера работает на благо и развитие спортивного движения. Женщины, которые трудятся в спортивных структурах и зачастую остаются "за кадром", но сейчас самое время им выйти на авансцену! И первыми героинями нового сезона "Женщины и спорт" станут сотрудницы хоккейного клуба "Динамо-Минск".