РОО "Белая Русь" утвердило стратегию развития на ближайшую пятилетку

Поддержка гражданских инициатив, укрепление семейной политики и динамичное развитие регионов. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" утвердило стратегию развития на ближайшую пятилетку.

Новая программа призвана внести комплексный вклад в реализацию общенациональных задач. Среди безусловных приоритетов - консолидация общества, укрепление связи между народом и государством, сохранение традиционных ценностей и обеспечение национальной безопасности.

За каждой строчкой документа стоят конкретные задачи и, прежде всего, люди. Главная цель - сделать программу по-настоящему народной.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси, председатель РОО "Белая Русь"

Андрей Иванец, министр образования Беларуси, председатель РОО "Белая Русь":

"Новая программа в первую очередь нацелена на достижение тех целей, которые были приняты на заседании Всебелорусского народного собрания в Программе социально-экономического развития страны. Члены нашего объединения традиционно сосредоточат усилия на таких задачах, как поддержка института семьи, сохранение традиционных ценностей и обеспечение демографической безопасности. Немаловажным приоритетом и общественной инициативой новой программы общественного объединения является развитие человеческого капитала через качественное образование, воспитание патриотов и настоящих граждан нашей страны".