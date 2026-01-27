В Минске стартовал городской этап "Снежного снайпера": 200 юных лыжников борются за выход в финал

Соревнования "Снежный снайпер" стартовали на лыжероллерной трассе в Минске. Городской этап республиканских соревнований среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба продлится 3 дня.

Несмотря на дождливую погоду в столице, самые ловкие и быстрые "снежные снайперы" готовятся к финалу в Раубичах. Участие принимают 27 команд, это почти 200 участников.

Выступают школьники в 3 возрастных группах: самым младшим всего 10 лет, старшим - 15. В соревновательной программе будут представлены спринтерская гонка и эстафета.

Городской этап проходит на главной лыжной трассе в Веснянке. Основная задача городского этапа - сформировать команду для участия в республиканских стартах.

Валентина Вятохо, педагог допобразования физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Октябрьского района г. Минска:

"Занимаемся мы в Соколе на базе 194-й школы, сами топтали лыжню. В этом году, спасибо, зима радует, снег выпал. Но поначалу прямо с лыжами проваливались в снег по колено, чтобы подготовить лыжню для классического хода, также подготовили лыжную дорогу для свободного хода. Получилась неплохая трасса".

Максим Воропай, начальник главного управления спорта Мингорисполкома:

"Зима у нас, можно сказать, и сказочная, и красивая, что позволило в каждом районе организовать лыжные трассы, где ребята занимались на лыжах и готовились к данным соревнованиям. Сегодня мы проводим городской этап "Снежного снайпера". До этого мы провели в каждом районе отборочные соревнования. Более 2700 человек приняло участие".