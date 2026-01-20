3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
"Всевышний выбрал место": как Раубичи стали местом для тренировок по биатлону
Раубичи для четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова - святое место.
Он был в команде, когда выбирали место для тренировок сборной СССР по биатлону. Они рассматривали несколько, в том числе "Заячью поляну" в Логойском районе, где рельеф местности соответствует любым требованиям лыжников, гонщиков, биатлонистов, но когда попали в Раубичи, известный биатлонист обратил внимание на купола церкви.
"Увидел и говорю: дорогие мои, Всевышний за нас уже выбрал это место. И все, больше никаких вопросов не было. Это был 1969 или 1970 год. "Заячья поляна" в принципе устраивала, но я человек верующий, поэтому и сказал, что Всевышний нам подсказывает, что Раубичи - святое место для всех", - отметил гость "Актуального интервью".
Собеседник признался, что приезжал в Раубичи в июне и три месяца никуда не ездил до среднегорья (среднегорье в биатлоне - тренировочная зона для повышения спортивного мастерства - прим. news.by), так как его в спорткомплексе устраивало абсолютно все.
ЧетырехкратныйоОлимпийский чемпион по биатлону сообщил, что частенько приезжает в населенный пункт, особенно летом, чтобы просто погулять, подышать воздухом и теми воспоминаниями. "У меня такое впечатление, что Раубичи - мое место рождения (сам советский биатлонист родился в Челябинской области - прим. news.by). Я гуляю, хожу и вспоминаю, кто здесь тренировался", - рассказал Александр Тихонов.