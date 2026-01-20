"Всевышний выбрал место": как Раубичи стали местом для тренировок по биатлону

Фото: НОК Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e36144d-97b2-4131-8902-30b821be8ab3/conversions/ad0fbdb5-1bc0-4cf7-9119-2349eb5127a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e36144d-97b2-4131-8902-30b821be8ab3/conversions/ad0fbdb5-1bc0-4cf7-9119-2349eb5127a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e36144d-97b2-4131-8902-30b821be8ab3/conversions/ad0fbdb5-1bc0-4cf7-9119-2349eb5127a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e36144d-97b2-4131-8902-30b821be8ab3/conversions/ad0fbdb5-1bc0-4cf7-9119-2349eb5127a2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: НОК Беларуси

Раубичи для четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова - святое место.

Он был в команде, когда выбирали место для тренировок сборной СССР по биатлону. Они рассматривали несколько, в том числе "Заячью поляну" в Логойском районе, где рельеф местности соответствует любым требованиям лыжников, гонщиков, биатлонистов, но когда попали в Раубичи, известный биатлонист обратил внимание на купола церкви.

"Увидел и говорю: дорогие мои, Всевышний за нас уже выбрал это место. И все, больше никаких вопросов не было. Это был 1969 или 1970 год. "Заячья поляна" в принципе устраивала, но я человек верующий, поэтому и сказал, что Всевышний нам подсказывает, что Раубичи - святое место для всех", - отметил гость "Актуального интервью".

Собеседник признался, что приезжал в Раубичи в июне и три месяца никуда не ездил до среднегорья (среднегорье в биатлоне - тренировочная зона для повышения спортивного мастерства - прим. news.by), так как его в спорткомплексе устраивало абсолютно все.