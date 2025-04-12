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"Юность" и "Витебск" с чистого листа начинают борьбу за Кубок Президента по хоккею
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"Юность" и "Витебск" с чистого листа начинают борьбу за Кубок Президента по хоккею. Столичный клуб сравнял счет в финальной серии. Северяне провалили второй период, в котором дубль оформил Павел Куликов, а Тимофей Маманович довел перевес хозяев "Чижовка-Арены" до крупного. Шайба Александра Гончарова в середине заключительной трети уже не спасла коллектив Романа Юпатова. 1:3 "Витебск" уступил.
Третий поединок серии до четырех побед одной из команд состоится в воскресенье, 13 апреля, в Витебске, здесь же во вторник клубы проведут и четвертый матч решающей стадии. И уже точно дружины вернутся в столицу, где 17 апреля пройдет пятая дуэль.