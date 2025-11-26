3.70 BYN
Женский спринт открывает программу первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
Автор:Редакция news.by
Первый этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске стартует женским спринтом. Первой из белорусок заснеженные трассы опробует Ирина Шаклеина. Она отправится на дистанцию в 2,5 км третьей.
Анна Сола стартует под номером 18, Ксения Воробей вступит в гонку 32-й, а под 39-м номером борьбу за тройку сильнейших начнет Динара Смольская. Всего девять белорусок примут участие в спринте.
Начало 27 ноября в 10:00. Прямую трансляцию смотрите на "Беларусь 5".