Женский спринт открывает программу первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Первый этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске стартует женским спринтом. Первой из белорусок заснеженные трассы опробует Ирина Шаклеина. Она отправится на дистанцию в 2,5 км третьей.

Анна Сола стартует под номером 18, Ксения Воробей вступит в гонку 32-й, а под 39-м номером борьбу за тройку сильнейших начнет Динара Смольская. Всего девять белорусок примут участие в спринте.