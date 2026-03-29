Жены работников ХК "Динамо-Минск" рассказали о любви, поддержки и хоккее как образе жизни

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" - это не только игроки, тренеры и сотрудницы офиса. Это еще и те, кто ждет за стеклом, поддерживает после поражений и радуется победам. Жены и мамы хоккеистов, которые сами нередко пришли из большого спорта, знают цену победам и терпению. В проекте "Женщины и спорт" они рассказали о своей жизни, где хоккей давно стал семейным делом.

Семья Басковых: хоккей как образ жизни

В раздевалках "Олимпик Арены" вообще можно услышать множество историй, но истории детей динамовцев - особенные. У Дмитрия Баскова, который успел поработать и директором хоккейной школы, и руководителем хоккейного клуба "Динамо", а сегодня является сенатором, - трое детей. И почти все они в хоккее.

Когда супругу Дмитрия Александру Баскову спрашивают, сложно ли, когда двое детей занимаются фактически в одной команде, она не задумывается ни на секунду: "Это конечно, очень удобно. Вместе привезли, переоделись и потренировались, а потом вместе домой".

Александра Баскова

Она говорит это так спокойно, будто речь идет о походе в магазин, но за этой простотой - огромный ежедневный труд, организация, дисциплина и любовь.

Настроение в семье, конечно, зависит от хоккейных результатов, но дети не дают загрустить.

"Дети не дадут уйти в глубокую печаль и ждать следующей победы. У нас нет минуты, чтобы расслабиться", - призналась Александра.

Сама Александра никогда не была хоккейной фанаткой. В ее жизни были учеба, потом работа. Хоккей казался чем-то далеким, почти чужим, но знакомство с Дмитрием все изменило раз и навсегда.

"Мы познакомились с Димой, и вот этот хоккей плотно вошел в мою жизнь", - рассказала она.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

А первое свидание на коньках запомнилось навсегда - с переломом руки после попытки исполнить пируэт Ирины Родниной.

"Поэтому этот каток я не забуду никогда. Сейчас, правда, снова появилось желание встать на фигурные коньки и покататься с детьми, чтобы быть наравне", - посмеялась она.

Средний сын Саша и старшая дочь София занимаются в "Динамо-Юниор". И если Саша - полевой игрок, то Соня выбрала необычное амплуа.

"Вдруг, неожиданно для всех, она принимает решение стать вратарем. Я плакала двое выходных. До этого были танцы, теннис - девичье", - вспомнила Александра.

Дмитрий Басков предупредил дочь: "Соня, ты должна понимать: шайбы в голову попадают". На что дочь ответила: "Папа, главное, чтобы они не попадали в ворот". После этого в семье поняли - все серьезно.

Сама София признается: "В моей карьере мама больше помогает с учебой, а папа - по спорту. Я вообще не хочу переходить в команду к девочкам, мне нравится с мальчиками. Я хочу стать первой женщиной, которая сыграет в НХЛ с мужчинами".

София Баскова

На льду во время тренировки - человек тридцать, как среди них найти именно Сашу? Александра улыбается: "Я уже научилась - вижу по манере катания, даже на номер не смотрю. Я хоккейная мама. Каждый день тренировки с ними, по турнирам катаемся. Дети ждут, чтобы мы стояли за стеклом".

Она говорит это просто, без пафоса, но за этой простотой - бесконечные поездки, ранние подъемы, холод трибун и горячее сердце. И готовность быть там, за стеклом, снова и снова, потому что для детей это важно, а для нее - важно быть с ними.

Девять лет декрета. Трое детей. Хоккей, тренировки, турниры, бесконечные поездки. Александра Баскова посвятила себя семье полностью. Но в Год белорусской женщины она задумывается о том, что мама - это прекрасно, но мама может быть еще и профессионалом.

"Дети - это прекрасно, но мама должна работать. Мама должна приносить пользу обществу и получать удовольствие от жизни в другом формате", - заявила она.

Александра Баскова

До декрета Александра работала на руководящей должности в "Брестэнерго": была заместителем директора. В ее подчинении находилась социальная сфера. И сейчас она хочет вернуться.

Это не про деньги, а про самореализацию, про желание быть не только "мамой хоккеистов", но и Александрой - специалистом, лидером, человеком, который приносит пользу не только семье, но и обществу.

Яна Пышкайло: от баскетбольной площадки до хоккейной трибуны

Она знает, что такое спорт высших достижений, она помнит вкус победы, горечь поражений и цену каждодневного труда. Яна Пышкайло (в девичестве Яхновец) - профессиональная баскетболистка, игрок молодежной и национальной сборной Беларуси. А еще она - жена хоккеиста. И уже четвертый сезон не пропускает матчи своего супруга, нападающего "Динамо-Минск" Никиты Пышкайло.

История этой спортивной пары началась не на стадионе и не в раздевалке, а в интернете: "Мы с Никитой - два домоседа, - улыбнулась Яна. - Когда он мне написал: "Привет, я Никита, в хоккей играю", я еще не знала о команде "Динамо-Минск".

Яна и Никита Пышкайло

Тогда она даже представить не могла, что спустя время хоккей станет частью ее жизни. В октябре 2025 года Яна и Никита поженились. Для нее это была не просто смена фамилии, а новый этап - соединение двух спортивных миров.

Яна родом из небольшого города Столин, но уже в 12 лет она сделала выбор, который определил ее судьбу: "Мне было 12, когда я уехала совсем одна в другой город - в Гродно, в училище Олимпийского резерва, - вспомнила она. - Мы с мамой до сих пор не можем себе представить, как мы на это решились. Первое время было очень тяжело, особенно первый год. Домой отпускали только на Новый год".

Яна Пышкайло

При росте всего 169 см - нетипичном для баскетбола - Яна сумела не просто остаться в спорте, а влиться в профессиональные команды. Она неоднократно становилась призером чемпионата Беларуси с гродненской "Олимпией", завоевала Кубок Беларуси с "Горизонтом", признавалась лучшим молодым игроком розыгрыша.

"Никогда не думаешь, что будешь играть в одной команде с такими большими игроками, как Настя Веремеенко, Вика Гаспер, Ольга Зюзькова, - поделилась Яна. - Испытываю только благодарность за свой путь, который привел меня сюда".

Яна Пышкайло

Закрепившись в стане чемпиона, Яна приняла непростое и для многих неожиданное решение: она ушла из профессионального спорта.

Но в ее голосе нет сожаления: есть зрелость и понимание ценности того, что действительно важно. Баскетбол дал ей все - дисциплину, характер, умение работать на пределе. Но теперь на первом месте - семья и здоровье близких.

Муж Никита всегда поддерживал Яну. Когда мог, приходил на баскетбольные матчи: "Мне всегда было намного проще играть, когда он в зале".

"Никита полюбил баскетбол, я полюбила хоккей. "Знамя Минска" - это что-то невероятное, - восхитилась Яна. - Как спортсмен, я всегда удивляюсь масштабу этих соревнований, насколько люди вовлечены в игру, насколько любят в нашей стране и городе хоккей".

Сам Никита Пышкайло прекрасно осознает, что быть женой спортсмена - это отдельный, очень непростой труд: "Нашим женам, приходится терпеть многое. Мне очень повезло, что Яна тоже спортсменка и прекрасно меня понимает во всех аспектах. Когда после игры грустно, нет настроения - ее поддержка и терпение очень ценны. Я сам понимаю, что это нелегко дается".

Никита Пышкайло

Они говорят на одном языке - языке спорта, где есть место и радости побед, и тишине после поражений. И это, пожалуй, самый надежный фундамент для семьи.

Валерия Каркоцкая: надежный тыл гендиректора ХК "Динамо-Минск"

Валерия Каркоцкая, супруга генерального директора клуба "Динамо-Минск" Артема Каркоцкого, знает, что такое быть женой хоккеиста, а потом - женой гендиректора. И в этом ее путь очень похож на путь жены военного, о котором в народе говорят: "Чтобы стать женой генерала, надо выйти замуж за лейтенанта и 20 лет с ним помотать по гарнизонам".

Те два-три года, что Артем Каркоцкий оставался действующим хоккеистом, Валерия провела на трибунах. Она ездила на все игры, поддерживала, болела, но не просто за победу - за то, чтобы он не получил травму, чтобы вышел со льда здоровым. Потому что для нее победа команды была важна, но здоровье мужа - важнее.

Потом Артем Каркоцкий принял решение завершить спортивную карьеру. Для любого спортсмена этот момент - один из самых сложных в жизни. Человек, который много лет жил в режиме тренировок, игр, побед и поражений, вдруг оказывается на распутье.

"Это был сложный этап для него, - призналась Валерия. - У всех свой путь, и самое главное - любить, поддерживать и быть всегда вместе. Я всячески стараюсь быть тылом: бытовые вопросы с ребенком закрываю, чтобы у него была почва для работы, чтобы он мог не отвлекаться, а заниматься любимым делом".

Валерия Каркоцкая

Она не пытается приукрасить реальность: сложные моменты бывают, и не всегда все идет гладко. Но именно в такие моменты и проверяется, насколько крепок семейный тыл.

Когда мужа назначают на громкую должность, многие задаются вопросом: меняется ли человек? Появляются ли властность, холодность, отстраненность? Валерия отвечает честно и тепло: "Профессия, работа руководителя отпечаток откладывает, но с хорошей стороны. Как человек он остался тем же правильным, честным, добрым".