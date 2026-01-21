Звезды мирового биатлона выступят в Раубичах с 23 по 25 января

Все спортивные дороги на этой неделе будут вести в Раубичи - на знаменитый во всем мире лыжно-биатлонный стадион. С 23 по 25 января он примет этап Кубка Содружества, а в феврале отметит 52-й день рождения.

Биатлон в Беларуси во все времена был явлением национальным. Это народный вид спорта, который всегда поддерживало государство. Не даром именно из небольших белорусских местечек вышли наши главные звезды.

Гостеприимные традиции, которые наша страна бережно чтит в том числе и в спорте, были заложены с самого основания Раубичей как спортивного комплекса.

Гостей чемпионата мира по биатлону, проходившего в Беларуси 52 года назад, встречал безусловный лидер советской сборной Александр Тихонов.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, признается, что Раубичи для него - святое место.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону

"Я был в той команде, когда выбирали место. Мы рассматривали несколько мест, в том числе "Заячью поляну", где рельеф местности соответствует любым требованиям: лыжников, гонщиков, биатлонистов. А когда пришли сюда, я повернулся, увидел купола церкви и говорю: дорогие мои, Всевышний за нас уже выбрал это место", - рассказал прославленный спортсмен.

Биатлон - образцовый вид спорта. В национальной сборной Республики Беларусь труд возведен в культ, и это прекрасный пример того, что когда есть результат, будет и поддержка. Постоянная реконструкция Раубичей в ультрасовременный спортивный комплекс это подтверждает. И специалисты Раубичей готовы подготовить любые соревнования в кратчайшие сроки, что было уже в истории, когда Эстония провалила организацию чемпионата Европы в начале 2020-го, и весь мировой биатлонный пул приехал в Беларусь.

Несмотря на активную подготовку к этапу Кубка Содружности (до соревнований остаются считаные дни), в комплексе рады принять поклонников зимнего отдыха - белорусы проводят зиму активно. Наверняка многие будут на трибунах 23-го, 24-го и 25 января.

Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи"

Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":

"Сразу после Нового года, когда новогодние праздники закончились, у нас более тысячи человек в день посещений. Сегодня не так много людей, наверное, все-таки погода для самых стойких. Дождались настоящей зимы. Соскучились по такой зиме, по такому обилию снега, мороза, поэтому, я думаю, люди с удовольствием едут кататься на тюбингах, на лыжах".

Среди участников предстоящих соревнований спортсмены мирового уровня: призеры и олимпийские чемпионы - Латыпов, Резцова, Смольский и Смольская, чемпионы и призеры мировых форумов - Бабиков или Сола и плеяда талантливого поколения, за прогрессом которого сейчас следит весь спортивный мир.

И главное - невероятно теплая атмосфера, которой славятся Раубичи. Те часы, которые зрители проведут на гонках этапа Кубка Содружества, пролетят незаметно и надолго останутся в памяти.

Александр Кузьмин, ведущий биатлона на стадионах (Россия):