Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта: Весы столкнутся с выбором, а Рыбы - с долгами из прошлого

На этой неделе мир словно предлагает нам сбавить скорость, но повысить внимательность. Со 2-ого марта наступает период, когда важно не столько говорить, сколько слушать и окружающих, и собственную интуицию. Случайные встречи могут оказаться судьбоносными, а старые идеи - получить неожиданное развитие. Это время уютных вечеров, негромких откровений и мелких, но приятных открытий в быту.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе ваша обычная активность может наткнуться на невидимую стену: дела либо делаются очень быстро, либо не двигаются совсем. Не давите. Вторник и среда идеально подходят для того, чтобы разобрать старые записи, навести порядок в документах или в мастерской. Вы найдете то, что давно потеряли - физически или в памяти.

В отношениях с близкими сработает принцип "меньше слов - больше дела". Вместо долгих объяснений просто сделайте то, что обещали. Для одиноких Овнов хорошим знаком будет желание приготовить сложное блюдо - творчество на кухне привлечет интересного человека.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Начало недели подарит вам редкую способность договариваться без споров. Ваше спокойствие заразительно. В четверг поступит предложение, которое сначала покажется странным, но в нем скрыта выгода. Доверьтесь своей знаменитой интуиции, а не бумажным расчетам.

В личной жизни вам захочется уединения, и это нормально. Позвольте себе один вечер побыть в тишине. В выходные возможен приятный сюрприз от человека, который обычно не склонен к сентиментальности. Примите это с благодарностью.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Близнецы, на этой неделе поток информации может оказаться настоящим испытанием. В среду велик риск утонуть в новостях и слухах, поэтому не торопитесь с выводами и ответами. Лучшие решения придут не из ленты соцсетей, а во время спокойной прогулки, когда голова свободна от лишнего шума.

Наступило время для искренних разговоров. Если вы давно собирались сказать что-то важное близкому человеку - 6 или 7 марта идеально подходят для этого. Вас услышат именно так, как вы хотите. А в выходные не удивляйтесь, если объявится кто-то из прошлого - этот контакт окажется очень кстати.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы привыкли действовать аккуратно, не привлекая лишнего внимания, но на этой неделе обстоятельства сложатся так, что ваше мнение станет ключевым. Не стесняйтесь высказываться - коллеги и партнеры прислушаются к вам с неожиданным интересом. Наиболее удачные дни для смелых шагов - понедельник и четверг.

Домашние хлопоты превратятся в удовольствие. Самое время заняться тем, до чего давно не доходили руки: разобрать шкаф, обновить интерьер или просто создать уют. Не исключено, что вы наткнетесь на забытую вещь или узнаете что-то новое о своей семье - это открытие согреет вам душу.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Львы, ваше желание быть щедрым и великодушным может обернуться против вас, если вы начнете раздавать обещания направо и налево. Помогайте другим, но помните о своих интересах. В профессиональных делах сейчас работает простое правило: не требуйте признания, а просто делайте свое дело качественно - оно само найдет вас.

Обратите внимание на тех, кто умеет посмеяться над собой. В компании таких людей вы по-настоящему отдохнете и расслабитесь. В пятницу вечером лучше избегать серьезных разговоров и выяснения отношений - направьте энергию в другое русло: хороший фильм или спектакль дадут выход эмоциям без последствий.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваше стремление к идеалу сейчас полезно, но только если не перегибать палку. Сосредоточьтесь на том, чтобы довести до ума уже начатые проекты, - новые пока подождут. Среда идеально подходит для финансовых дел: проверьте бюджет, разберитесь с мелкими тратами, закройте долги.

Кто-то из окружения может попытаться воспользоваться вашей добротой и готовностью прийти на помощь. Не бойтесь отказывать, когда чувствуете, что вами пользуются, - это не делает вас плохим человеком. Выходные Девам лучше провести на свежем воздухе: прогулка в парке или выезд за город помогут привести мысли в порядок и снять накопившееся напряжение.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Весы на этой неделе встанут перед непростым выбором: сделать быстро или сделать качественно. Если начнете торопиться, неизбежно появятся ошибки, поэтому лучше потратить лишнее время на проверку. Присмотритесь к мелочам вокруг: сломанная техника или неудобный стул на работе могут сигнализировать о том, что пришло время что-то менять в своем окружении.

Вам захочется гармонии и красоты во всем. Уделите время своему внешнему виду - обновите гардероб или поэкспериментируйте с прической, это добавит уверенности. В отношениях не пытайтесь найти скрытый смысл там, где его нет, просто будьте в моменте. Для одиноких Весов вторник станет днем приятных сюрпризов: комплименты будут звучать со всех сторон, принимайте их достойно и без смущения.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Настал момент, когда прямолинейность уступает место гибкости. Если что-то не поддается с наскока, попробуйте зайти с другой стороны. Для Скорпионов полезно будет сесть и спланировать ближайший месяц, разбив большие задачи на маленькие шаги - так будет легче двигаться. В четверг вероятна неожиданная встреча с нужным человеком в неформальной обстановке, которая окажется полезной для рабочих дел.

Привычный накал страстей может смениться тихим, задумчивым настроением. Не пугайтесь этой легкой грусти - позвольте себе побыть в ней: включите любимую музыку, пересмотрите старый фильм. Близкие отнесутся к вашему состоянию с пониманием. А к выходным энергия вернется, и вы с удивлением заметите, как легко и быстро делаются все дела.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас настал тот редкий момент, когда лучше не придумывать новое, а воплощать уже задуманное. Переключитесь с идей на действия - беритесь за дела, которые требуют практического подхода и ваших рук. Ремонт, настройка техники, спорт или работа на даче дадут выход вашей энергии и принесут реальный результат.

Обратите внимание на людей старшего поколения в вашем окружении - их советы сейчас будут особенно ценными и мудрыми для личной жизни Стрельцов. В среду есть риск повздорить из-за ерунды: не раздувайте мелкую ссору, она того не стоит. Для одиноких Стрельцов суббота готовит приятный сюрприз: старый приятель может неожиданно открыться с новой стороны, и ваши отношения выйдут на иной уровень.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Козероги, на этой неделе к вам потянутся те, кому нужна поддержка, - вы словно станете центром притяжения для просьб о помощи. Не отказывайте, но и не позволяйте садиться себе на шею: сразу обозначайте, где проходит граница ваших возможностей. В финансовых делах лучше проявить осторожность: никаких кредитов и крупных покупок как минимум до пятницы. Зато сейчас идеальное время для учебы - новая информация усваивается легко и быстро.

В личной жизни вам захочется предсказуемости и покоя, но родные будут то и дело нарушать планы своими сюрпризами. Не пытайтесь все контролировать, позвольте себе немного спонтанности - это принесет радость. Субботний вечер проведите с близкими: настольные игры или чтение вслух сблизят вас сильнее обычных разговоров. Знайте: ваша привычка быть ответственным сейчас воспринимается окружающими как проявление настоящей заботы, и это дорогого стоит.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вас ждут удачные сделки, если доверитесь своим талантам и проявите дипломатичность. Особенно повезет в творческих сферах, связанных с дизайном. Создайте себе "подушку" финансовой безопасности, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Появиться также возможность дополнительного заработка.

Вас ждет эмоциональный шторм в отношениях, поэтому постарайтесь отложить важные разговоры до полного успокоения. А чтобы сгладить острые углы подумайте о совместном отдыхе в выходные. Следите за водным балансом и одевайтесь по погоде, чтобы не заболеть.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваша обостренная восприимчивость сейчас работает как точный радар -- вы способны улавливать то, что другие не замечают. Это поможет предугадывать желания начальства или клиентов раньше, чем они их озвучат. В первые два дня недели доверяйте интуиции при знакомстве с новыми людьми: первое впечатление не обманет.