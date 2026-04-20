Интеллектуальная кузница страны: что создают молодые участники конкурса "100 идей для Беларуси"

Интеллектуальная кузница страны: что создают молодые участники конкурса "100 идей для Беларуси"

Говорят, что идеи ничего не стоят, пока они лишь в голове. Но "100 идей для Беларуси" - тот самый проект, который заставляет идеи работать. Это жесткий отбор, после которого чертежи превращаются в патенты, а студенты - в ведущих инженеров.

За 15 лет инициатива стала главным социальным лифтом страны, механизмом, который вытаскивает таланты из аудитории и запускает их в реальный сектор. О тех, кто уже прошел этот путь, и какие вызовы стоят перед новым поколением, смотрите в программе "Специальный репортаж".

Животноводство - отрасль, где не терпят суеты. Это прекрасно понимают те, кто трудится на селе. Они знают цену ручному труду. Ими же и была придумана самоходная машина для обслуживания кормового стола животных. Звучит буднично, но эффект от ее работы колоссальный - снижение затрат труда до 60 %.

самоходная машина для обслуживания кормового стола животных

"Здесь основной плюс - мы убираем людей в животноводческих помещениях, то есть снижаем трудоемкость. Машина делает это гораздо быстрее и заменяет нескольких работников. Также с точки зрения физиологии животных мы не улучшаем качество кормов, а поддерживаем их за счет исключения повторной ферментации кормов, то есть поедаемость становится намного больше. Их уже изготовлено около 70 единиц, то есть по хозяйствам республики в каждой области они уже есть. Даже операторы машинного доения могут с ней справиться", - поделился заведующий лабораторией НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Евгений Жилич.

заведующий лабораторией НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Евгений Жилич

Машина работает как на бензине, так и на электроприводе. Помимо сельскохозяйственных задач, ее можно задействовать в сфере ЖКХ. Подобных машин даже на Западе немного, так что разработка идет в ногу со временем: их уже поставляются в Российскую Федерацию.

Если предыдущая технология на слуху у работников ЖКХ и аграриев, то эта - скрытая, но надежная защита экологии. Молодой научный сотрудник Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Анастасия Дикая предложила решение, которое заставило по-новому взглянуть на проблему жидких радиоактивных отходов.

Все гениальное просто: предложен способ одним махом извлекать из отходов самые опасные радионуклиды - цезий, кобальт и стронций. Специальный адсорбент трансформируется в безопасную для захоронения керамическую матрицу, которая предотвращает попадание радионуклидов в окружающую среду, удерживая их в своем химическом составе.

"В настоящее время конечная форма утилизации радиоактивных отходов - это его долговременное хранение в виде цементных блоков, только больше размером: они отправляются в подземное хранилище, за ними организуется наблюдение и контроль. Мы же предлагаем это делать не в размере блоков, а в размере маленьких таблеток. То есть мы предлагаем сокращение объема того, что будет у нас храниться столетиями под землей, мы сокращаем это в тысячи раз", - рассказала Анастасия Дикая.

Молодой научный сотрудник Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Анастасия Дикая

Век высоких технологий диктует новые угрозы - беспилотники. Ответом на этот вызов стал проект победителей 14 сезона - команды из Военной академии. Здесь создали умную защиту: комплекс противодействия дронам.

Система, используя видеокамеры, акустику и радиосканеры, видит нарушителя за 3 км, а на дальности до 1 км ставит мощный заслон, блокируя и управление, и передачу данных.

Комплекс сам анализирует обстановку и считывает опасность. Ведь в условиях, когда дроны становятся серьезной угрозой, такая разработка - вопрос национального суверенитета. Сейчас проект на стадии испытаний.

комплекс противодействия дронам

"100 идей для Беларуси" - конкурс, а по сути - интеллектуальная кузница, которая помогает молодым людям сделать первые шаги в науке. На суд жюри юбилейного 15 сезона представили 173 разработки: авиакосмические технологии, биоиндустрия, цифровая медицина и IT-сектор - настоящая битва титанов.

Только вектор АПК собрал более 10 инициатив. Победила разработка Максима Парипы - цифровые системы управления умным хозяйством, когда искусственный интеллект внедряется в агросферу.

"В Республике Беларусь стартовала посевная кампания, и уже активно должна разработка апробироваться на реальных предприятиях - это прогнозирование погоды, отслеживание всех данных, полностью виртуальная статистика. Также мы сейчас заключили партнерское соглашение с китайской компанией Hightech на работу с GPS-модулями. Тоже сейчас буду обращаться в "Гомсельмаш" для работы с техникой и отслеживания по нормам высевок. Статистика вся интерактивная. Есть возможность отслеживания и экспорта данных. Я не лишаю людей работы, а исключаю человеческий фактор, помогаю оптимизировать ресурсы в цифровом плане. По сути, моя разработка - продовольственная безопасность страны в цифровом варианте", - отметил победитель конкурса "100 идей для Беларуси" в номинации "Агропромышленные технологии и фермерство" Максим Парипа.

победитель конкурса "100 идей для Беларуси" в номинации "Агропромышленные технологии и фермерство" Максим Парипа

Интересная параллель: знания получил здесь и победил тоже здесь. Максим Парипа - выпускник детского технопарка, где когда-то серьезно увлекся цифровыми системами. Так, альма-матер дала старт, а конкурс поднял на пьедестал. И тут цепная реакция - когда система образования работает на талант, а талант - на страну.

В конкурсе также был представлен электровелосипед с интеллектуальным управлением - дело рук двух столичных школьников. Изобретение является альтернативой автомобилю. Главные особенности - круиз-контроль и система видеонаблюдения. Важно, велосипед собран из отечественных комплектующих и адаптирован как для городских, так и для загородных поездок.

электровелосипед с интеллектуальным управлением

Мониторинг жюри жесткий и прагматичный. На экспертных советах нет оценок за "просто креативность", ведь проекту не нужны идеи ради идей, важны решения, которые встанут в станок, лягут в основу бизнес-плана, дадут импортозамещающий эффект.

Свою летопись конкурс ведет с 2011 года. За это время из 20 тыс. заявок более 3,5 тыс. получили путевку в жизнь и внедрены на белорусских предприятиях. Триумфаторы получают и приятный бонус - финансовую поддержку от государства.

"Победители, в первую очередь, попадают в специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Также они получают право на разработку бизнес-проекта и последующей коммерциализации своей идеи для того, чтобы их реализовать", - объяснил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский.

Так зачем все это нужно? Страна, которая не производит свои технологии, обречена потреблять чужие. Так вот, за каждой статуэткой стоит не просто премия, а путевка в жизнь для идеи, которая делает сильнее всю Беларусь.

