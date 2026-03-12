Life расширяет сеть 4G: с начала года - более 580 секторов по всей стране

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ad76476-4e07-41f8-bf4c-6d1b921460c3/conversions/cebeabc6-485e-4c52-bd69-1d0c9d496bc6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ad76476-4e07-41f8-bf4c-6d1b921460c3/conversions/cebeabc6-485e-4c52-bd69-1d0c9d496bc6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ad76476-4e07-41f8-bf4c-6d1b921460c3/conversions/cebeabc6-485e-4c52-bd69-1d0c9d496bc6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ad76476-4e07-41f8-bf4c-6d1b921460c3/conversions/cebeabc6-485e-4c52-bd69-1d0c9d496bc6-xl-___webp_1920.webp 1920w

С начала года сеть 4G цифрового оператора Life расширилась на 587 секторов, активированных на 300 базовых станциях по всей стране. Life продолжает обеспечивать абонентов услугами на всей территории покрытия LTE, которую предоставляет инфраструктурный оператор beCloud.

Очередные работы на сети LTE были проведены 10 марта. Модернизация затронула 139 базовых станций, 85 % из которых работают в диапазоне 1800 МГц. Этот диапазон обеспечивает высокую скорость интернета и стабильное покрытие городов и крупных населенных пунктов.

Поэтапное развитие сети уже дало заметные результаты. С начала года средняя скорость передачи данных на пользователя Life в сети 4G выросла на 65 %.

Всего с начала года сеть Life дополнительно обслуживают 159 станций LTE-1800, 109 - LTE-2600 и 41 - LTE-800.

Базовые станции стали доступны как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Покрытие LTE-1800 было расширено в более чем 170 сельских населенных пунктах и агрогородках, включая агрогородки Индура, Гервяты, Подороск, Большая Рогозница. LTE-2600 усилил сеть в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Борисове и Барановичах.

Увеличилась емкость сети LTE в диапазоне 800 МГц

Помимо количественного усиления, инфраструктурным оператором beCloud были проведены технические работы по расширению пропускной способности сети 4G за счет увеличения спектра частот в трех регионах Беларуси. Ширина радиочастотного канала в диапазоне 800 МГц удвоена (с 10 до 20 МГц). Это обеспечило прирост средних скоростей у абонентов Life. Значимые изменения в качестве предоставления услуг связи ощутили пользователи в сельской местности Витебской, Гомельской и Могилевской областей.

Так, 26 февраля в витебском регионе объем используемого спектра был увеличен на всех 356 базовых станциях.

Как итог:

скорость передачи данных выросла в три раза - с 8 до 24 Мбит/с, что позволяет абонентам быстрее загружать контент, смотреть видео и пользоваться онлайн-сервисами;

зафиксирован рост до 10 % суточного объема потребляемого трафика благодаря расширению емкости сети.

В начале марта аналогичные работы были успешно завершены в Гомельской и Могилевской областях. Это позволило нарастить пропускную способность сети 4G, обеспечив стабильный сигнал и комфортную скорость интернета на больших территориях, включая удаленные населенные пункты. В результате зафиксирован рост объема потребляемого трафика до 16 %.