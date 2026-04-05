В Минск привезли новый тоннелепроходческий комплекс "Мария"

Строительство нового направления зеленой ветки минского метро теперь ускорится! В игру вступает "Мария"! Речь идет о новом тоннелепроходческом комплексе, который прибыл в Минск из Китая.

"Метрострой" совместно с китайскими коллегами уже приступил к сборке многотонной машины. А значит, переменная в инженерном уравнении об ускорении темпов строительства найдена.

Теперь новые станции на карте минского метро должны появляться вдвое быстрее. Поэтому на чертежах у минских проектировщиков - еще более смелые и грандиозные проекты.

"Мария" будет рыть

Время обновляться, совершенствоваться и ускорять темпы строительства. Фрагменты нового тоннелепроходческого комплекса "Мария" - уже на площади Бангалор в Минске. Ее задачи - помогать "Алесе". Для машины подготовили свою дистанцию под землей.

"Мария" проделала путь длиной в 9 тыс. км. с китайских "верфей". Из-за внушительных размеров машины ее решили транспортировать автомобильной колонной из 16 грузовиков. Спустя месяц пути современный щит доставлен в сердце столицы.

Белорусские инженеры изучили особенности сложного агрегата еще на этапе производства - прямо на конвейере партнеров из Поднебесной. Кстати, инженеры из КНР сопровождали "Марию" - они пройдут первые 800 метров под землей вместе с минскими метростроителями, чтобы убедиться в исправности техники.

После распаковки всех элементов стартует сборка многотонного ротора. Она займет месяц. После этого "Мария" встанет на дистанцию длиной в 3,5 км и будет двигаться параллельно с "Алесей".

Роман Шлюгин, заместитель главного инженера строительно-монтажного управления № 1 УП "Минскметрострой":

"На данном этапе происходит разгрузка оставшихся элементов данного механизированного комплекса. Завершается разгрузка, производятся таможенные действия, после чего будет начат процесс монтажа в монтажно-счетовой камере. Перевозка комплекса из зоны таможенного контроля в зону монтажно-счетовой камеры, сборка комплекса крупноузловая, опуск в монтажно-счетовую камеру, подключение всех систем, настройка и наладка оборудования. Конечный этап - это полностью собранный комплекс, готовый к работе, который обеспечивает необходимые темпы и безопасность проходческих работ".

Работу под землей ведут ювелирно, с применением новых технологий, с оглядкой на второй участок строительства зеленой ветки, который сдали в эксплуатацию в 2024 году: "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий Гостинец".

Объект произвели качественно, линию сдали в срок, но такие темпы строительства больше не впечатляют. Нужно прокладывать дороги под землей быстрее. На это обратил внимание глава государства.

Теперь все условия созданы. Темп движения на север можно умножать на два. Строительные работы в районе площади Бангалор получили катализатор, а значит, скоро минчане оценят комфорт новых станций. Это новый стандарт, к которому надо адаптироваться.

Олег Бойчук, заместитель гендиректора УП "Минскметрострой":

"Задача стоит ускориться по прокладке правого-левого перегонного тоннеля, закончить строительство этих трех станций Зеленолужской линии метро. Рассчитываем, что комплекс будет идти быстрее, что комплекс будет такой же надежный, как "Алеся". Время покажет".

С новыми ресурсами можно запускать в разработку и более масштабные проекты. К примеру, четвертую кольцевую линию метро длиной в 25 км. И этому процессу уже дан старт. Над чертежами сейчас трудятся проектировщики, и окружная подземная магистраль будет появляться на карте постепенно, без остановок движения.

По штатному расписанию к современным перронам прибывают новейшие скоростные поезда. Они же встанут на новые рельсы - по направлению в "Зеленый Луг".

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

"Поезда российского производителя, завода "Метровагонмаш", который расположен в Мытищах, его название "Минск-2024". Здесь курсирует 13 поездов четырехвагонных. Они полностью обслуживают третью линию. Пассажир заметил, что стало более удобно разговаривать по мобильному телефону. То есть шумоизоляция хорошая. Кондиционирование, что тоже летом очень хорошо, удобно, а зимой приятно. Также есть места для маломобильных граждан, безбарьерная среда".

Составы "Минск-2024" обкатку на Зеленолужской и Автозаводской ветках прошли успешно. И в этом году метрополитен столицы закупит еще 20 аналогичных вагонов для обновления подвижного состава.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

"Обновление подвижного состава происходит постоянно. Практически каждый год приобретаются новые вагоны, которые формируются в составы. На 2026 год уже заключены договорные отношения завода "Метровагонмаш" на поставку 20 вагонов. Но хотелось бы отметить, что прибывающие российские поезда "Минск-2024" всегда сопровождает сервисная группа завода-изготовителя из города Мытищи. Они вместе с нашими специалистами доводят поезда до того уровня, когда они уже выходят на линию".