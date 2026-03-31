За работу берется "Мария": строительство на участке Зеленолужской линии минского метро ускорится

Строительство нового направления зеленой ветки минского метро теперь ускорится. К работе приступает "Мария". Речь о новом тоннелепроходческом комплексе, который прибыл в Минск из Китая. Метрострой уже начал его сборку.

Пришло время обновляться и ускорять темпы строительства. Фрагменты нового тоннелепроходческого комплекса "Мария" уже в Минске, на площади Бангалор. Эта машина будет работать в помощь уже существующей "Алесе", для нее после сборки уже подготовлена своя дистанция под землей.

Роман Шлюгин, заместитель главного инженера строительно-монтажного управления № 1 УП "Минскметрострой"



Роман Шлюгин, заместитель главного инженера строительно-монтажного управления № 1 УП "Минскметрострой": "Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Мария" проделал путь от Китайской Народной Республики до площадки строительства участка линии метрополитена от станции "Парк Дружбы народов" до станции "Юбилейная". На данном этапе происходит разгрузка оставшихся элементов данного механизированного комплекса. Разгрузка завершается. Производятся таможенные действия, после чего будет начат процесс монтажа в монтажно-щитовой камере. Монтаж оборудования, его дальнейшая наладка и пуск в работу комплекса будет произведен совместно с коллегами из Китайской Народной Республики, которые будут контролировать все процессы и сопровождать комплекс на первых 800 метрах проходки".

Олег Бойчук, заместитель гендиректора УП "Минскметрострой"

Олег Бойчук, заместитель гендиректора УП "Минскметрострой": "Комплекс "Алеся" Минскметрострой приобрел в 2015 году. Прошло более 10 лет. Естественно, все совершенствуется, внедряются новые технологии. Когда выбирался комплекс, который сейчас носит имя "Мария", естественно, учитывались последние нововведения. Рассчитываем, что комплекс будет идти быстрее, что комплекс будет такой же надежный, как "Алеся". А время покажет. Поэтому думаем, что все у нас получится. И это будет хорошая помощница "Алесе". В паре будут работать уверенно и четко. Машина по имени "Мария" пойдет прокладывать тоннель параллельно "Алесе"".