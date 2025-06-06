Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Золотая Литера" завершилась в Гомеле

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XXI Национального конкурса "Золотая Литера" завершилась в Гомельском общественно-культурном центре на Форуме медийного сообщества Беларуси. Более 20 лет Министерство информации проводит масштабный ежегодный конкурс, по его итогам чествует лучших журналистов Беларуси.

Елена Гамза, главный редактор столбцовской районной газеты "Прамень":

Конечно, данная награда - это очень волнительно, очень ответственно и, наверное, подчеркивает всю значимость журналистики. Для нас это вдвойне ответственно, потому что подчеркивает все заслуги нашей редакции.