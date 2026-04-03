В 2025 году в Беларуси добыча углеводородов составила около 2 млн т

Обеспечить промышленность и предприятия востребованными видами полезных ископаемых - приоритетная задача для геологической отрасли. По итогам 2025 года добыча углеводородов составила около 2 млн т.

Уверенный рост и у природных строительных материалов: песков и супесчаного грунта для цемента добыто более 570 тыс. т.

Увеличились объемы каменной соли, доломита и мергельно-меловых пород, а также запасы формовочных песков - важного минерального сырья.

Василий Колб, заместитель гендиректора НПЦ по геологии:

"Наше минеральное сырье востребовано отечественными предприятиями и заводами. Мы стали меньше ориентироваться на импорт, следуя поручению Президента Республики Беларусь - максимально использовать местные полезные ископаемые. Кроме того, отмечается рост объемов добычи торфа".

