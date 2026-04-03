В 2025 году в Беларуси добыча углеводородов составила около 2 млн т
Обеспечить промышленность и предприятия востребованными видами полезных ископаемых - приоритетная задача для геологической отрасли. По итогам 2025 года добыча углеводородов составила около 2 млн т.
Уверенный рост и у природных строительных материалов: песков и супесчаного грунта для цемента добыто более 570 тыс. т.
Увеличились объемы каменной соли, доломита и мергельно-меловых пород, а также запасы формовочных песков - важного минерального сырья.
Василий Колб, заместитель гендиректора НПЦ по геологии:
"Наше минеральное сырье востребовано отечественными предприятиями и заводами. Мы стали меньше ориентироваться на импорт, следуя поручению Президента Республики Беларусь - максимально использовать местные полезные ископаемые. Кроме того, отмечается рост объемов добычи торфа".
Особое внимание уделяется подземным водам. Это главный ресурс страны, который по своим объемам превосходит все остальные ископаемые. Потенциал недр составляет более 43 млн куб. м воды в сутки. Такие резервы гарантируют каждому жителю Беларуси высокую обеспеченность чистой питьевой водой.