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1 грамм стоит десятки миллионов долларов - назван самый дорогой и редкий металл в мире
Самым дорогим и наиболее редким металлом на планете считается калифорний, стоимость которого может доходить до нескольких десятков миллионов долларов за один грамм вещества, рассказал ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов, пишет РИА Новости.
"Самым дорогим металлом считается калифорний, стоимость грамма которого составляет несколько десятков миллионов долларов. Это искусственно синтезированный металл, который производят в год буквально крупицы, причем делают это, облучая кюрий в ядерном реакторе в течение длительного времени, после этого калифорний выделяют из полученных продуктов химическим способом", - сказал эксперт.
Используют калифорний в атомной отрасли - ядерной медицине (лучевая терапия) и в исследовании материалов, уточняет Баранов. По его словам, производят этот металл в России и США. Высокая стоимость калифорния определяется его редкостью и трудностью получения.
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