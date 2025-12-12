10 крупнейших французских университетов могут объявить о банкротстве

Десять крупнейших университетов Франции могут объявить о банкротстве: их ректоры уже обратились к правительству с просьбой о немедленной финансовой помощи.

Среди вероятных банкротов - Пантеон-Сорбонна, а также Лилльский университет, в котором учатся 80 тыс. человек. В том же Лилле дефицит бюджета ведущего образовательного учреждения страны составляет 45 млн евро в год.