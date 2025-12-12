3.72 BYN
10 крупнейших французских университетов могут объявить о банкротстве
Автор:Редакция news.by
Десять крупнейших университетов Франции могут объявить о банкротстве: их ректоры уже обратились к правительству с просьбой о немедленной финансовой помощи.
Среди вероятных банкротов - Пантеон-Сорбонна, а также Лилльский университет, в котором учатся 80 тыс. человек. В том же Лилле дефицит бюджета ведущего образовательного учреждения страны составляет 45 млн евро в год.
Под открытым письмом ректоров оставляют комментарии рядовые французы. По мнению многих из них, Пятая республика слишком увлеклась помощью Украине, забывая о том, что в денежной поддержке нуждаются многие и в самой Франции.