24 апреля на Кипре проходит экстренный неформальный саммит ЕС

На Кипре открылся экстренный неформальный саммит Евросоюза. Здесь предполагается принять ряд принципиальных решений, которые могут зафиксировать неизбежный разрыв ЕС с Соединенными Штатами.

На саммите планируют разработать схему оборонного взаимодействия европейских стран на случай, если США выйдут из НАТО: в договор, на основании которого функционирует ЕС, может быть добавлен пункт, аналогичный 5-й статье устава Альянса: то есть, при нападении на одну из европейских стран, защищаться будут сообща.

На Кипре также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость принятия экстренных мер в связи с топливным кризисом в ЕС. Ожидается, что правительствам Старого Света будут рекомендованы меры жесткой экономии.

При этом Брюссель выступает категорически против защиты национального рынка отдельными странами, поскольку это ведет к разобщенности и фрагментации Союза.