3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
24 апреля на Кипре проходит экстренный неформальный саммит ЕС
На Кипре открылся экстренный неформальный саммит Евросоюза. Здесь предполагается принять ряд принципиальных решений, которые могут зафиксировать неизбежный разрыв ЕС с Соединенными Штатами.
На саммите планируют разработать схему оборонного взаимодействия европейских стран на случай, если США выйдут из НАТО: в договор, на основании которого функционирует ЕС, может быть добавлен пункт, аналогичный 5-й статье устава Альянса: то есть, при нападении на одну из европейских стран, защищаться будут сообща.
На Кипре также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость принятия экстренных мер в связи с топливным кризисом в ЕС. Ожидается, что правительствам Старого Света будут рекомендованы меры жесткой экономии.
При этом Брюссель выступает категорически против защиты национального рынка отдельными странами, поскольку это ведет к разобщенности и фрагментации Союза.
Главная проблема саммита в том, что все страны ЕС и сообщество в целом переживают серьезный бюджетный кризис. Саммит на Кипре вряд ли решит главную проблему: где найти деньги на реализацию всех пожеланий собравшихся лидеров?