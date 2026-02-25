3.74 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
26 февраля в Женеве состоится очередной раунд переговоров США и Ирана
Автор:Редакция news.by
Очередной раунд переговоров между США и Ираном состоится 26 февраля, пишут СМИ.
Сообщается, что с американской стороны примут участие спецпосланник президента США Уиткофф и зять Трампа Кушнир. По словам Уиткоффа, США надеются на поиск решения дипломатическим путем.
Напомним, дискуссии касаются иранской ядерной программы. Тегеран и Вашингтон при посредничестве Омана уже провели 2 раунда переговоров. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аракчи.