Тегеран готов к сделке с США, сообщили в МИД Ирана

Тегеран заявил готовности к соглашению с Вашингтоном. Как сообщили в МИД страны, Иран готов предпринять необходимые меры, чтобы как можно быстрее достичь понимания по ядерному вопросу.

Отмечается, что сделка может быть заключена в кратчайшие сроки при наличии политической воли у всех сторон.

Напомним, 17 февраля завершился второй раунд переговоров между Ираном и США, проходивший при посредничестве Омана. Глава иранского МИД Аббас Аракчи тогда заявил, что сторонам удалось согласовать ряд принципиальных положений будущего соглашения. В то же время в Белом доме подчеркнули, что по ряду вопросов сохраняются серьезные разногласия. Президент США Дональд Трамп дал Тегерану 10-15 дней на достижение договоренностей. Следующий этап консультаций намечен на 26 февраля в Швейцарии.