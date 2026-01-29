В Брюсселе в очередной раз собрались для обсуждения украинского конфликта и новой санкционной политики ЕС против России. 29 января под председательством главы Евродипломатии проходит Совет ЕС по иностранным делам.

К слову, у европейских политиков начинают открываться глаза на реальность вокруг исхода украинского конфликта. Уже перед началом саммита Кая Каллас заявила, что Киеву ради мира предстоит пойти на серьезные территориальные уступки.

Также глава Евродипломатии исключила возможность создания европейской армии, которая бы дублировала НАТО. Так она ответила на вопрос украинских журналистов о возможности создания европейской армии, костяком которой "стали бы ВСУ".