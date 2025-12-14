57 % немцев заявили, что опасаются свободно выражать свое мнение

Больше половины немцев уверены, что не могут свободно выражать свое мнение, пишет Die Welt. Согласно опросам, 57 % жителей Германии полагают, что сейчас лучше "быть осторожным" и не говорить вслух все, что думаешь.

При этом самые сильные опасения испытывают граждане, поддерживающие партию "Альтернатива для Германии". Лишь 11 % ее избирателей чувствуют свободу в выражении своих взглядов. Большую озабоченность по поводу свободы мнений испытывают и жители восточных федеральных земель, 64 % заявляют об опасениях в выражении своих взглядов. Самое интересное, что треть населения уверена, что атмосфера для высказываний ухудшилась именно после прихода к власти Фридриха Мерца.