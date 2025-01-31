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64 млн евро от ЕС. Брюссель выделит Кишиневу и Тирасполю грант для преодоления энергокризиса
Стало известно, что Евросоюз предоставит Молдове грант на сумму 64 млн евро.
Эти деньги должны быть потрачены на преодоление энергетического кризиса, вызванного отказом Украины обеспечивать газовый транзит.
Из денег ЕС 20 млн должны быть переданы Тирасполю. Здесь энергокризис ощущается особенно остро - как минимум 6 человек погибли из-за того, что местное население пытается обогревать жилье любыми (даже самыми небезопасными) способами.
Грант не станет решением проблем Молдовы и Приднестровья: все надежды сейчас на Еврокомиссию. Она ведет переговоры с Киевом о возобновлении газового транзита: под ее давлением Зеленский уже начинает сдавать позиции и готов, в частности, обеспечить транзит через Украину азербайджанского газа.