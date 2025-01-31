64 млн евро от ЕС. Брюссель выделит Кишиневу и Тирасполю грант для преодоления энергокризиса

Из денег ЕС 20 млн должны быть переданы Тирасполю. Здесь энергокризис ощущается особенно остро - как минимум 6 человек погибли из-за того, что местное население пытается обогревать жилье любыми (даже самыми небезопасными) способами.

Грант не станет решением проблем Молдовы и Приднестровья: все надежды сейчас на Еврокомиссию. Она ведет переговоры с Киевом о возобновлении газового транзита: под ее давлением Зеленский уже начинает сдавать позиции и готов, в частности, обеспечить транзит через Украину азербайджанского газа.