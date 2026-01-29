70 % американцев выступают против нападения Трампа на Иран

На Ближнем Востоке ситуация становится все более напряженной, хотя потенциал деэскалации сохраняется. Президент США Дональд Трамп заявляет, что к иранским берегам переброшена самая мощная эскадра, которую только способны собрать Соединенные Штаты.

Американские СМИ утверждают, что Трамп рассматривает сейчас предложения военных: атаковать Иран собираются, если это запустит в стране цепную реакцию внутреннего хаоса и массовых протестов.

Однако в стране успешно подавлены почти двухнедельные беспорядки, о чем свидетельствует восстановление работы интернета. Иран также заявляет, что готов вновь обсуждать ядерную сделку, более того, переговоры с Вашингтоном уже идут, правда, не прямые, а через посредников.

На Трампа оказывают ожесточенное давление его союзники в регионе: арабские монархии считают, что нападение на Иран может привести к хаосу и военному пожару, который выплеснется за пределы региона.