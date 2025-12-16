8 стран ЕС на саммите "Восточный фланг" обсудят планы по милитаризации границы с Россией

В Хельсинки в ближайшее время ожидается старт саммита Евросоюза "Восточный фланг". Лидеры восьми стран (Швеции, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Болгарии, Румынии и Финляндии) обсудят планы по милитаризации границы с Россией.

Главная цель встречи - добиться финансирования от Брюсселя. Часть денег направят на проекты по противовоздушной защите и борьбе с беспилотниками.