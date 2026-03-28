80 % украинцев не смогут оплачивать услуги ЖКХ

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг заявил, что в самое ближайшее время в стране неизбежно вырастут расходы граждан на содержание своего жилья: повышения тарифов требует МВФ.

По всем приметам, считает эксперт, оплатить коммуналку окажутся не способны 80 % украинцев. По расчетам Союза потребителей, в пересчете с нынешних средних 100 долларов за квартиру зимой расходы вырастут до 200 долларов.

Между тем требования МВФ вызвали настоящий бунт в парламенте Украины: там отказались принимать законы, которые ухудшают положение граждан.