3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
80 % украинцев не смогут оплачивать услуги ЖКХ
Автор:Редакция news.by
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг заявил, что в самое ближайшее время в стране неизбежно вырастут расходы граждан на содержание своего жилья: повышения тарифов требует МВФ.
По всем приметам, считает эксперт, оплатить коммуналку окажутся не способны 80 % украинцев. По расчетам Союза потребителей, в пересчете с нынешних средних 100 долларов за квартиру зимой расходы вырастут до 200 долларов.
Между тем требования МВФ вызвали настоящий бунт в парламенте Украины: там отказались принимать законы, которые ухудшают положение граждан.
Офис президента, однако, бунт быстро подавил: так называемые законы МВФ будут приняты в самое ближайшее время, а сразу после этого и начнется рост стоимости коммунальных услуг.