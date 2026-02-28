3.75 BYN
Аббас Аракчи пообещал не оставлять без ответа атаку на школу в Минабе
США и Израиль нанесли удары по нескольким ключевым городам Ирана: Тегерану, Куму, Исфахану, Керманшаху, Бушеру. Атакам подверглись более 20 провинций. Три мирных жителя погибли в Тегеране в результате ударов.
Атака была нанесена и на школу на юге Ирана - не менее 85 детей погибли и 90 человек ранены в результате удара. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи пообещал не оставлять без ответа атаку на школу в Минабе.
Сейчас на месте удара продолжается разбор завалов. По сообщениям властей, не исключено, что могли погибнуть до 160 человек. Также погибли родители, которые в момент прилета ракеты ожидали детей возле школы. МИД Ирана заявил о нарушении международного права и призвал мировое сообщество решительно осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры.