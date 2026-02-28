США и Израиль нанесли удары по нескольким ключевым городам Ирана: Тегерану, Куму, Исфахану, Керманшаху, Бушеру. Атакам подверглись более 20 провинций. Три мирных жителя погибли в Тегеране в результате ударов.

Атака была нанесена и на школу на юге Ирана - не менее 85 детей погибли и 90 человек ранены в результате удара. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи пообещал не оставлять без ответа атаку на школу в Минабе.