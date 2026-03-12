ABC: Мадуро содержится американцами в изоляторе размером 2х3 метра

В тюрьмах США такие суровые условия содержания полагаются узникам лишь в исключительных случаях. Изолятор могут назначить в наказание, для предотвращения самоубийства или тем заключенным, которые представляют опасность для окружающих.

В случае с Мадуро, предполагает газета, карцер является способом давления на узника: его хотят склонить к сотрудничеству со следствием и признанию своей вины. Напомним, Мадуро с супругой были захвачены в ходе спецоперации США в Венесуэле 3 января.