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Администрация США планирует новые контакты с Россией по урегулированию конфликта в Украине
Администрация США планирует провести несколько новых контактов с Россией, чтобы обсудить вопрос урегулирования конфликта в Украине. Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает ТАСС.
"Достаточно сказать, что будет множество контактов с россиянами", - сказал Рубио журналистам. По его словам, Вашингтон ждет ответа от Москвы по вопросу перемирия в Украине. Рубио также считает, что за соблюдением возможных договоренностей о прекращении огня в Украине можно будет следить в том числе при помощи спутников.
Он также сообщил, что американская делегация обсуждала с представителями Украины территориальные уступки во время прошедших 11 марта переговоров в Саудовской Аравии.
Комментируя возможный процесс урегулирования конфликта, Рубио отметил роль Европы в нем. По словам госсекретаря, вопросы о санкциях Евросоюза против России и замороженных активах РФ, вероятно, станут частью будущих мирных переговоров.