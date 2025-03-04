Администрация США планирует новые контакты с Россией по урегулированию конфликта в Украине

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Администрация США планирует провести несколько новых контактов с Россией, чтобы обсудить вопрос урегулирования конфликта в Украине. Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает ТАСС.

"Достаточно сказать, что будет множество контактов с россиянами", - сказал Рубио журналистам. По его словам, Вашингтон ждет ответа от Москвы по вопросу перемирия в Украине. Рубио также считает, что за соблюдением возможных договоренностей о прекращении огня в Украине можно будет следить в том числе при помощи спутников.

Он также сообщил, что американская делегация обсуждала с представителями Украины территориальные уступки во время прошедших 11 марта переговоров в Саудовской Аравии.