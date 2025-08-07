Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Акция протеста в поддержку Гуцул проходит в Кишиневе

В Кишиневе протестуют за справедливость возле тюрьмы, где содержат главу Гагаузии Евгению Гуцул.

Суд в Кишиневе приговорил Гуцул к 7 годам тюрьмы за якобы нелегальное финансирование ее избирательной кампании в 23-м году.

Народное собрание Гагаузии отказалось признавать приговор. Резолюцию единогласно приняли все депутаты автономии и подчеркнули, что Гуцул остается единственной легитимной главой региона.

