Американские солдаты не выдержали мороза в Швеции: более десятка бойцов НАТО отправлены домой из-за травм, полученных в условиях сильного холода, пишет The Wall Street Journal.

Арктические учения в северной Швеции включали ныряние в прорубь и ночевки в снежных укрытиях. Температура воздуха при этом опускалась до минус 34 градусов.

Как отмечают журналисты The Wall Street Journal, страны - участницы альянса наращивают военное присутствие в Арктике и на Крайнем Севере, однако на практике сталкиваются с серьезными трудностями. Новоприбывшие военнослужащие оказываются не готовы к суровым климатическим условиям и вынуждены осваивать базовые навыки выживания еще до выполнения боевых задач.