Аналитик Абухович заявила, что для США нефть не была главной целью операции в Венесуэле

В начале 2026 года американские вооруженные силы провели операцию в Венесуэле, которая вызвала международный резонанс. Аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью" объяснила цели этой акции, отметив, что нефть играет роль, но не главную.

"В этой ситуации замешаны несколько факторов. Мне кажется, и многие эксперты об этом говорят, что нефть тут есть, но она не на первом плане. Там тяжелая нефть. И мы видим, что как только начались проблемы с Венесуэлой, тут же выросли цены на дизельное топливо, на ресурсы, которые добываются именно из тяжелой нефти. Вкладываться Соединенным Штатам сегодня туда очень сложно, потому что это десятки миллиардов долларов, чтобы возобновить деятельность. Еще один момент. Кто их туда пустит так запросто? У них не хватает военной силы, у них не хватает оппозиционной поддержки. То есть в данном случае нефть на втором плане", - подчеркнула Юлия Абухович.

Как заметила она, это уже шестая страна со времени правления Дональда Трампа, где он наносил такие удары.

Юлия Абухович:

"И мы видим, что эти удары хаотичны. Никто не может предсказать, куда он пойдет в следующий раз. Ударили в одном месте, ударили во втором месте. Нигде не было никакого полномасштабного захвата территории. Точно наносить удары по лицам, которые являются угрозой для американского государства - это тоже доктрина, это правило американцев. Они не могут осуществлять политическое воздействие, прямое военное воздействие, но в случае, если это лицо угрожает Соединенным Штатам, тогда они могут на него воздействовать. Была как раз-таки цель показать, что они могут сделать, не разрушая страну дотла".