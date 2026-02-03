Аналитик Анатолий Бояшов оценил риски дефицита газа в ЕС в 2026 году

В Европе отметки в газовых хранилищах идут вниз. В Польше, например, хранилище заполнено только на 38 %. В Европе в целом, говорят, на 60 %. Грозят ли европейцы морозы в квартирах, рассказал в "Актуальном интервью" аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

"Этой зимой морозы не грозят, потому что газовые хранилища задуманы таким образом, чтобы сдерживать цену. Сейчас Европейский союз сознательно не заполнял газовые хранилища, потому что если бы он это сделал (а делали они это за счет сжиженного природного газа), то это привело к резкому скачку цен", - объяснил собеседник.

По его словам, страны ЕС ждут лето и регулярно закупают газ, чтобы заполнить им газовые хранилища. Пока же критическая отметка не достигнута, но западные аналитики говорят, что при самом пессимистичном сценарии уровень в хранилищах может достигнуть 12-20 %, но европейские государства готовы это пережить. "Другой вопрос, когда сжиженный природный газ придется покупать, потому что Европейский союз живет идеей газовых хранилищ. Это принято на законодательном уровне. По законодательству ЕС каждая из стран обязана заполнять хранилища до 90 %. Конечно, это не делается, потому что это привело бы к колоссальному скачку цен, но так или иначе в среднем придется заполнять до 70-75 %. То есть в любом случае будут скачки цен, и чем больше будет поставщиков СПГ, тем лучше", - отметил аналитик БИСИ.

Как объяснил Анатолий Бояшов, сейчас максимально невыгодная ситуация для того, чтобы покупать газ, но этого население стран ЕС не почувствует, потому что в этом и заложен смысл газовых хранилищ. В них еще имеются определенные объемы для компенсации выпадающих объемов поставок. "Но отдельные политические силы, преимущественно оппозиционные, эту тему масштабируют, стараются раздуть, чтобы в первую очередь отстаивать свою позицию, получать электоральные очки", - добавил он.