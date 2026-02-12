Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Аналитик Богодель рассказал, что поможет выстроить новую архитектуру международной безопасности

Недавно анонсированная инициатива по созданию Совета мира вызвала множество вопросов у экспертного сообщества. О том, что представляет собой этот формат и способен ли он повлиять на глобальную безопасность, высказался в программе "Блиц с Павлом Лазовиком" военно-политический аналитик Андрей Богодель.

По словам эксперта, говорить о конкретных результатах работы новой структуры пока преждевременно. "Совет мира еще до конца не сформирован. Достаточно пока еще эфемерное понимание того, что же вообще ждать от Совета мира, - отметил эксперт. - Ведь, посмотрите, в его состав не вошло, кроме Соединенных Штатов, ни одно государство из постоянных членов Совета Безопасности ООН".

В контексте обсуждения международной безопасности Андрей Богодель затронул тему ядерного оружия: "Ядерное оружие - это не причина для того, чтобы развязать войну. Ведь причина, по которой развязывают войны, это неразрешенные противоречия в политическом, экономическом, военном плане и так далее".

Сегодня мы говорим о Франции, Великобритании, США с одной стороны, Китае и России с другой стороны. И противоречия как раз глобальны между Западом и Востоком.
Как отметил он, именно разрешение противоречий между Западом и Востоком даст возможность урегулировать все отношения и выстроить новую архитектуру международной безопасности.

"А архитектуру новой международной безопасности можно выстроить не в Совете мира, а в Совете Безопасности, где договорятся сильные мира сего. А если они договорятся, весь мир будет вынужден это признать", - резюмировал эксперт.

Таким образом, по мнению аналитика, ключ к глобальной стабильности лежит не в создании альтернативных площадок, а в достижении договоренностей между ведущими державами в рамках уже существующей структуры ООН, обладающей необходимым авторитетом и механизмами влияния.

