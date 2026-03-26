Аналитик Бояшов объяснил, почему тема выхода Польши из ЕС - лишь политический спектакль

Фото: РИА Новости

В польских СМИ активно обсуждают возможность Polexit - выхода Польши из Евросоюза. Премьер-министр Дональд Туск называет это реальной угрозой для страны. Однако такой сценарий крайне маловероятен и используется исключительно в качестве политтехнологии, заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в "Актуальном интервью".

"Это (Polexit - прим. ред.) маловероятно, поскольку львиную долю экономики Польши составляют инвестиции из Европейского союза. Польша пользуется льготными кредитными программами. Польша - это своего рода мост в Европейский союз, и позиционирует она себя так в том числе в Китае. Польша смогла нарастить темпы экономического роста именно благодаря Европейскому союзу", - отметил эксперт.

Анатолий Бояшов считает, что заявления Туска имеют четкую внутриполитическую цель. "Почему об этом заявляет Дональд Туск? Для того чтобы напугать электорат возможным выходом Польши из Европейского союза. По социологическим опросам, около 70 % польского населения выступает за нахождение в Европейском союзе. По тем причинам, о которых я уже сказал", - подчеркнул аналитик.

Анатолий Бояшов

Он также разъяснил позицию президента Польши Кароля Навроцкого. "Что касается Навроцкого, он сам не призывает к выходу из Европейского союза. Он призывает к скептическому отношению к Брюсселю, призывает к гордой национальной позиции Польши в составе Евросоюза. Дональд Туск использует Polexit как политтехнологию, чтобы напугать избирателя Навроцким и партией "ПиС", - пояснил эксперт.

Аналитик также обозначил тесную связь экономики Польши и ЕС. И если Евросоюз развалится, экономика Польши последует этим же путем. "Ведь сила Евросоюза в том, что он богат. Это объемный рынок, где большие заказы, где найдется спрос на любую продукцию, на любую услугу. И Польша без этого рынка вынуждена будет выстраивать новый.