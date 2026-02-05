Аналитик Тиханский рассказал, при каком условии переговоры Ирана и США могут быть успешными

Военно-политический аналитик Александр Тиханский в авторском проекте Павла Лазовика "Блиц" оценил текущую ситуацию в отношениях между США и Ираном как картину значительной неопределенности, где военная напряженность сочетается с возможными дипломатическими подвижками.

"На сегодняшний день четко вырисовывается картина военно-политической неопределенности. Военная неопределенность в том, что собрано большое количество технических войск, авианосцы, американские базы приведены в боевую готовность, Израиль готов везде, где только можно, содействовать американским силам в атаке на Иран. Но политическая ситуация складывается немножко по-другому. Здесь очень много ограничителей, которые работают против Трампа. Есть ограничители, которые работают и против Ирана", - отметил аналитик.

Смена места переговоров со Стамбула на Маскат во многом показывает, что все-таки американцы идут на некоторое сближение. Александр Тиханский

По его словам, хотя США продолжают диктовать условия, их позиция становится менее жесткой: "Пока диктуют условия, конечно же, Соединенные Штаты, но вопрос в том, что их диктат тоже отходит от полного сценария, хотя бы потому, что повестка дня была из трех вопросов: ядерная сделка, ракетная политика Ирана (уменьшение дальности) и финансирование иранских прокси-сил. Сегодня все идет к тому, что будет рассматриваться только один вопрос, это очень важно для Ирана, - ядерная сделка. И по ядерной сделке они как раз готовы идти на уступки США. Вплоть до того, что даже обнулить свою ядерную программу, но остаться членом регионального клуба мирного атома", - подчеркнул Александр Тиханский.