Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила об операции в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о начале военной операции в Йемене после авиаудара по "иностранной военной поддержке" на территории йеменского порта Мукалла.

Саудовские ВВС атаковали два судна из ОАЭ, которые зашли в йеменский порт без получения официальных разрешений. Как заявили в арабской коалиции, на кораблях доставлялся военный груз для "сепаратистов юга", захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена. Власти страны постановили разорвать оборонное соглашение с ОАЭ и потребовали вывести все их силы с территории страны в течение 24 часов.