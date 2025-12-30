3.72 BYN
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила об операции в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о начале военной операции в Йемене после авиаудара по "иностранной военной поддержке" на территории йеменского порта Мукалла.
Саудовские ВВС атаковали два судна из ОАЭ, которые зашли в йеменский порт без получения официальных разрешений. Как заявили в арабской коалиции, на кораблях доставлялся военный груз для "сепаратистов юга", захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена. Власти страны постановили разорвать оборонное соглашение с ОАЭ и потребовали вывести все их силы с территории страны в течение 24 часов.
Как сообщает Reuters, в Йемене введено чрезвычайное положение сроком на 90 дней. Кроме того, власти ввели бесполетную зону, морскую и наземную блокаду на 72 часа.