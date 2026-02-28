3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Аракчи: Намерение США сменить режим в Иране является невыполнимой миссией
После ударов США и Израиля по Ирану по всему миру прозвучали жесткие заявления. Москва назвала действия Вашингтона и Тель-Авива актом агрессии и потребовала вернуться к дипломатическому урегулированию.
Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с нападением на Иран. Исламская Республика отвечает ударами по американским военным базам, размещенным в Персидском заливе.
Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:
"Я связался со своими коллегами в Персидском заливе и объяснил им, что у нас нет намерения нападать на них, фактически мы атакуем американские базы в целях самообороны. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как они нападают на нас. Они, видимо, рассчитывали, что мы не ответим, потому что их базы находятся в дружественных соседних странах".
Тегеран назвал действия Израиля и США "неспровоцированной войной". Как подчеркнул Аракчи, Иран заинтересован в деэскалации конфликта, а намерение США сменить режим в Исламской Республике является "невыполнимой миссией".
Фото: РИА Новости