Армения готова к обсуждению с Азербайджаном места и даты подписания мирного договора

Армения готова обсудить с Азербайджаном место и дату подписания мирного договора. Об этом заявил на пресс-конференции армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, сообщает ТАСС.

"Армения конструктивна. Мы готовы начать переговоры с Азербайджаном относительно места и времени подписания мирного соглашения", - сказал он.

По словам главы МИД, Ереван готов дать согласие на роспуск международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ, что требует Азербайджан, однако после или во время подписания мирных договоренностей.