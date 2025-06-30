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Армения готова к обсуждению с Азербайджаном места и даты подписания мирного договора
Армения готова обсудить с Азербайджаном место и дату подписания мирного договора. Об этом заявил на пресс-конференции армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, сообщает ТАСС.
"Армения конструктивна. Мы готовы начать переговоры с Азербайджаном относительно места и времени подписания мирного соглашения", - сказал он.
По словам главы МИД, Ереван готов дать согласие на роспуск международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ, что требует Азербайджан, однако после или во время подписания мирных договоренностей.
3 марта внешнеполитическое ведомство Армении сообщило, что Ереван и Баку одобрили текст соглашения и завершили переговорный процесс. В Армении пояснили, что ждут от Азербайджана предложений по поводу места и даты подписания документа.