Associated Press: Эпштейн не являлся руководителем фабрики насилия

ФБР США пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна. Финансист не являлся руководителем сети по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных людей. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в ведомстве.

Уточняется, что агенты ФБР подтвердили факты сексуального насилия над девушками, совершенные самим Эпштейном, но не нашли доказательств того, что он организовал сутенерскую схему.