Associated Press: Эпштейн не являлся руководителем фабрики насилия
Автор:Редакция news.by
ФБР США пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна. Финансист не являлся руководителем сети по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных людей. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в ведомстве.
Уточняется, что агенты ФБР подтвердили факты сексуального насилия над девушками, совершенные самим Эпштейном, но не нашли доказательств того, что он организовал сутенерскую схему.
Некоторые жертвы также рассказали, что насилие устраивал не Эпштейн, а другие лица.