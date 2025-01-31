Авиакатастрофа в Вашингтоне - на месте ЧП найдены бортовые самописцы

Оба бортовых самописца пассажирского самолета, который столкнулся с военным вертолетом вблизи Вашингтона, найдены, сообщает телеканал Эй-би-си. Они уже отправлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте, который расследует обстоятельства авиакатастрофы.

Также обстоятельства трагедии изучают Пентагон и Федеральная авиационная служба. Согласно ее данным, диспетчерская смена на момент рокового столкновения была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач. Связаться с пилотами ВВС, которые управляли вертолетом, несмотря на неоднократные попытки, диспетчерам не удалось. Не исключается и технический фактор.

По поводу причин трагедии высказался президент США - Дональд Трамп обвинил программу инклюзивности, которая позволяла нанимать в управление гражданской авиации работников, "страдающих тяжелыми умственными расстройствами". По его словам, программа поощрялась администрацией экс-президента США Джо Байдена.