Ситуация на Ближнем Востоке становится все напряженнее. В МИД Израиля по традиции заявили, что отвергают всякую критику в свой адрес по поводу атаки на Иран и намерены вместе с американскими друзьями продолжать военную агрессию.

По поступающей информации, флагман ВМС США - авианосец "Авраам Линкольн" - атакован четырьмя баллистическими ракетами. Официального подтверждения пока нет. Также приходят сообщения, что в ответ на ничем не спровоцированные военные удары Иран атаковал французскую военно-морскую базу в Абу-Даби.