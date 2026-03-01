3.75 BYN
Авианосец "Авраам Линкольн" атакован четырьмя баллистическими ракетами
Ситуация на Ближнем Востоке становится все напряженнее. В МИД Израиля по традиции заявили, что отвергают всякую критику в свой адрес по поводу атаки на Иран и намерены вместе с американскими друзьями продолжать военную агрессию.
По поступающей информации, флагман ВМС США - авианосец "Авраам Линкольн" - атакован четырьмя баллистическими ракетами. Официального подтверждения пока нет. Также приходят сообщения, что в ответ на ничем не спровоцированные военные удары Иран атаковал французскую военно-морскую базу в Абу-Даби.
Противоречивая информация приходит из США по поводу возможности наземной операции Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. В США пытаются заявлять, что президент страны Дональд Трамп не планирует сухопутные операции. Ожидаются "длительные воздушные и морские кампании, чтобы "сломать ядерные амбиции Ирана". При этом поступает информация, что возможны наземные операции под видом поисково-спасательных миссий, например, поисков сбитых американских летчиков.